‘Start Cup’ Piemonte Valle d’Aosta, XIX edizione

Ha preso il via la XIX edizione della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, che si avvale anche del patrocinio della Città di Alessandria.

Si tratta di una ‘Business Plan Competition‘ finalizzata a favorire la nascita di startup innovative presso gli Incubatori degli Enti Promotori che coordinano l’organizzazione della competizione: I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 2i3T Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino, Enne3 Incubatore del Piemonte Orientale.

Nata nel 2005, la Start Cup Piemonte Valle d’Aosta è la più importante competizione interregionale tra progetti d’impresa innovativi e ad alto contenuto di conoscenza, nata per stimolare l’imprenditorialità e sostenere lo sviluppo economico.

La candidatura a Start Cup Piemonte Valle d’Aosta può avvenire esclusivamente sul sito web: www.startcup-piemonte-vda.it

Tutte le domande dovranno obbligatoriamente pervenire attraverso il form disponibile sul sito nella sezione dedicata. La competizione si articola in tappe intermedie e prevede premi in servizi e in denaro.

L’edizione 2023 si svolgerà in due fasi

Fase 1: “Concorso delle Idee”: dal 30 maggio al 20 giugno 2023

“Concorso delle Idee”: Fase 2: “Concorso dei Business Plan”: dal 21 giugno al 28 luglio 2023

Le categorie in gara sono: Life Sciences, ICT, Cleantech & Energy, Turismo e Industria Culturale Creativa, Industrial. I concorrenti possono essere sia persone fisiche che imprenditori con startup avviate. Verranno prese in considerazione idee di business ad alto contenuto di conoscenza tecnica o tecnologica.