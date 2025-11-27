L’ambasciatore kazako Sembayev sulle terre rare: “Pronti ad accogliere vostri imprenditori”

ROMA (ITALPRESS) – Il Kazakistan è un paese ricco di terre rare e ha recentemente firmato un memorandum con l’Italia in questo settore. Lo ha ricordato l’ambasciatore del Kazakistan in Italia, Yerbolat Sembayev, in un’intervista all’agenzia Italpress: “Durante la visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo firmato un memorandum per cooperare in questo settore, quindi aspettiamo tutti gli italiani e le aziende italiane che sono forti in questo ambito, per investire non solo dal punto di vista finanziario ma anche per portare tecnologie italiane in Kazakistan”.

lcr/azn

