Il governatore Schifani: "Approvato ddl per variazione di bilancio, la Sicilia cresce"

Ago 9, 2025
PALERMO (ITALPRESS) – “È stato approvato il disegno di legge per le variazioni di bilancio. Parliamo di quasi mezzo miliardo di euro nel triennio. Risorse che si sommano ai 50 milioni già stanziati a giugno. Si tratta di fondi reali, provenienti da nuove entrate fiscali, grazie alle politiche economiche messe in campo dal mio governo, che ci hanno consentito di poter varare, negli ultimi due anni, manovre finanziarie aggiuntive per circa un miliardo di euro, destinando risorse a famiglie, imprese e territori”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta in un video messaggio il via libera arrivato dall’Ars alla manovra ter.pc/mca2
Fonte video: Regione Siciliana

