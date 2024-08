Regione Piemonte: 80 milioni di Fondi Fesr per innovazione e sviluppo delle imprese

Altri 80 milioni dei Fondi Fesr per sviluppare la capacità di ricerca e innovazione delle imprese. Obiettivo: contribuire alla crescita economica del territorio. Lo sportello aprirà il prossimo 30 settembre e chiuderà il 31 gennaio 2025.

Al via la seconda edizione del bando ‘Swich’ rivolto alle micro, piccole e medie imprese e alle start up innovative, ma anche alle grandi imprese e agli organismi di ricerca purché in collaborazione con le Pmi.

Così l’assessore regionale alla Ricerca, Innovazione, Intelligenza Artificiale Matteo Marnati: “Con questo bando la Regione continua a supportare gli investimenti in progetti di ricerca e sviluppo, fondamentali per affrontare la transizione green, digitale e sociale, promuovendo anche lo sviluppo di tecnologie molto importanti come quelle basate sull’intelligenza artificiale. In questo periodo è fondamentale affiancare micro, piccole e medie imprese che sono la parte preponderante del sistema economico regionale, puntando su ricerca e innovazione per aumentare la competitività del sistema imprenditoriale piemontese”.

Il bando è articolato su due linee: Linea 1 – Supporto alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; Linea 2 – Supporto alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione in fase avanzata configuranti un piano definito di valorizzazione industriale/commerciale dei risultati. Per entrambe le linee è previsto un contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammesse.