Quanto spende il Consiglio Regionale del Piemonte: il rendiconto finanziario dell’anno 2022

La Prima commissione ha licenziato per l’esame dell’Aula, all’unanimità, il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2022. L’Ufficio di presidenza ha spiegato che le entrate, oltre 50 milioni di euro, derivano quasi tutte da trasferimenti regionali, mentre le uscite ammontano a circa 44 milioni.

Tra le principali figurano 16 milioni di euro per il personale a tempo indeterminato, quasi 8 milioni per le indennità e i rimborsi dei consiglieri in carica, 6,6 milioni per i vitalizi e 3,2 milioni per i collaboratori.

5 milioni di euro è poi la cifra per il funzionamento della struttura e sono stati spesi 3 milioni e mezzo per gli investimenti.

Il Consiglio, infine, si conferma ente virtuoso nei tempi di pagamento dei suoi fornitori.

Spiega l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano: “Viene migliorato il risultato di amministrazione, avendo ‘in positivo’ tutti i parametri richiesti dalla legge. Manteniamo gli equilibri di bilancio e recuperiamo il disavanzo di oltre 300 milioni per arrivare a oltre un miliardo in tre anni (2020-2022), riducendo notevolmente i residui passivi e rispettando i tempi di pagamento”