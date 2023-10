Possono variare a seconda della grandezza e della quantità, ma attenzione alla qualità del prodotto.

I costi del materiale per gli imballaggi possono essere molto diversi, ma la qualità è sempre la discriminante principale.

Naturalmente, i prezzi dei vari articoli possono variare in base a fattori come la grammatura, la dimensione e il formato (vedi come il sito Imballaggi-2000.com, tra i più noti del settore, differenzia il costo di un rotolo di cartone ondulato dai fogli); pertanto, nonostante sia possibile fare una media, consultare direttamente il listino dei produttori è l’unico modo per ottenere un prezzo preciso e aggiornato.

Vediamo in breve quanto può costare il materiale da imballaggio a seconda della tipologia e delle caratteristiche intrinseche.

Materiali di imballaggio: stima dei costi

Scopriamo dunque quali possono essere i costi sul mercato dei principali materiali, fermo restando che si tratta di prezzi di massima, che possono variare a seconda della qualità, del produttore etc.

Tra tutti i materiali da imballaggio, il polistirolo, in fogli o chips, è uno dei più diffusi e apprezzati. Il polistirolo in fogli è utile per la protezione perimetrale, mentre il polistirolo in chips serve soprattutto per riempire le scatole. Il costo di 1 sacco di chips di polistirolo con peso di 1,1 kg è di circa 24 euro.

Non potevano mancare in questa lista le scatole di cartone, il materiale da imballaggio per eccellenza, utili in tanti contesti diversi, sia per conservare che per trasportare con facilità una grande quantità di oggetti. Il prezzo di 5 scatole di cartone che misurano 100x100x60 cm può variare dai 50 ai 60 euro, mentre per 10 scatole si può arrivare a pagare fino a 100 euro. Il cartone ondulato, invece, serve soprattutto per garantire resistenza e protezione durante il trasporto alla sua struttura stratificata a onde. Il costo dei fogli in cartone ondulato 33×33 parte da circa 8 euro.

Un altro materiale da imballaggio che non è può mancare è il pluriball: realizzato in polietilene, uno dei materiali plastici più utilizzati, è fondamentale per proteggere gli oggetti fragili, poiché le bolle d’aria sono efficacissime per assorbire le vibrazioni e attutire urti e colpi. Il prezzo per un rotolo di pluriball da 110 grammi e di 75 metri lineari è di circa 22€.

I sacchi di nylon sono un ottimo materiale per proteggere e conservare soprattutto indumenti e materiale tessile, per via della impermeabilità e della buona protezione dalla polvere. Bisogna scegliere sempre sacchi di qualità, in quanto quelli più economici tendono a rompersi facilmente, pertanto, è bene optare per sacchi più resistenti. Il prezzo di una confezione da 20 kg di sacchi in nylon da 80x120x100 centimetri è di circa 35€.

Per quanto riguarda i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni, possono tornare utili le borse in pluriball o le buste imbottite, il cui prezzo può andare dai 10 ai 30 euro.

Se invece, occorre imballare vestiti e capi di abbigliamento, la soluzione ideale è ricorrere alle cosiddette scatole armadio: contenitori di questo tipo con misure standard di 50x50x120 cm costano circa 13 euro a unità.

Se invece dobbiamo trasportare materiale più voluminoso, magari per un esercizio commerciale, può essere utile il pallet, il cui costo cambia a seconda del materiale e delle dimensioni di cui è fatto: in genere, il prezzo di un pallet standard da 80×60 centimetri va dai 20 ai 25 euro.

Dove comprare il materiale da imballaggio

Esistono diverse aziende specializzate che offrono materiale da imballaggio di varia qualità: alcune sono online, altre sono classiche catene fisiche sul territorio. Anche su e-commerce generici è possibile acquistare materiale da imballaggio, ma attenzione: se dobbiamo trasportare oppure spedire materiale fragile è bene ricorrere a prodotti di qualità.

In conclusione

I costi per il materiale di imballaggio possono variare in base a tanti fattori. Quelli indicati nell’articolo sono prezzi indicativi, ma in commercio possiamo trovare una forbice di prezzo molto ampia. Ciò che conta è scegliere sempre un prodotto di qualità: un imballaggio fatto bene, con materiale resistente, è in grado di proteggere il contenuto con efficacia, riducendo il rischio di danni.