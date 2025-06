Pirelli, Tronchetti Provera: “Gli azionisti hanno fiducia”

BARI (ITALPRESS) – “Il bilancio passerà. È troppo bello per non farlo passare, ha dei risultati straordinari, i migliori degli ultimi decenni. Gli azionisti hanno fiducia in Pirelli.”. Lo ha affermato oggi a Bari il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine della firma dell’accordo con Regione Puglia finalizzato ad attivare un sistema di monitoraggio della rete viaria nel territorio regionale, con lo scopo di creare una mappa dello stato di salute delle strade pugliesi.

