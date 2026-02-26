Economia Viaggiando Video

Il presidente ITA, Pappalardo: “Puglia meta ambita, siamo molto attenti al territorio”

Feb 26, 2026


BARI (ITALPRESS) – “La Puglia è una meta molto ambita e desiderata. Per questo siamo particolarmente attenti a questo territorio: nel 2025 abbiamo trasportato un 1,35 milioni di passeggeri da e per Bari e Brindisi, due destinazioni per noi strategiche, con un coefficiente di riempimento che ha superato l’84%. Si tratta quindi di voli decisamente profittevoli”. Lo ha detto il presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, a margine del convegno BTM Italia andato in scena alla Fiera del Levante a Bari. xa2/vbo/mca2

