Lavoro: occupazione record, ma cresce la cassa integrazione

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 3 anni il numero complessivo degli occupati presenti in Italia è cresciuto di 1.000.000 di unità. Nello scorso mese di agosto, infatti, gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. A queste note positive si contrappone l’andamento della cassa integrazione, secondo quanto rileva l’Ufficio studi della CGIA di Mestre. Nel 1° semestre di quest’anno, a confronto con lo stesso periodo del 2024, il numero delle ore autorizzate è salito del 22%. Analizzando le singole tipologie di intervento, la Cassa Integrazione in deroga è crollata del 70%, quella ordinaria è cresciuta del 7,3%, mentre quella straordinaria ha subito una impennata del 46,4%. Un incremento che segnala le difficoltà che in questo periodo stanno vivendo alcuni settori, come quello dell’auto, il comparto metallurgico e della fabbricazione apparecchi meccanici.

