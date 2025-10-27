Economia Video

Lavoro: occupazione record, ma cresce la cassa integrazione

Di

Ott 27, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 3 anni il numero complessivo degli occupati presenti in Italia è cresciuto di 1.000.000 di unità. Nello scorso mese di agosto, infatti, gli addetti totali hanno raggiunto quota 24,1 milioni. A queste note positive si contrappone l’andamento della cassa integrazione, secondo quanto rileva l’Ufficio studi della CGIA di Mestre. Nel 1° semestre di quest’anno, a confronto con lo stesso periodo del 2024, il numero delle ore autorizzate è salito del 22%. Analizzando le singole tipologie di intervento, la Cassa Integrazione in deroga è crollata del 70%, quella ordinaria è cresciuta del 7,3%, mentre quella straordinaria ha subito una impennata del 46,4%. Un incremento che segnala le difficoltà che in questo periodo stanno vivendo alcuni settori, come quello dell’auto, il comparto metallurgico e della fabbricazione apparecchi meccanici.
gsl

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Alle banche chiesti 5 miliardi su 44 di profitti, possono essere soddisfatte”

Ott 27, 2025
Economia Video

Il presidente Federchimica, Buzzella: “Nel 2024 perse 11 milioni di tonnellate di prodotti”

Ott 27, 2025
Salute & Scienza Video

Influenza in arrivo, vaccinazione cruciale per anziani e fragili

Ott 27, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina: profitti principali imprese in rialzo del 3,2% nei primi 9 mesi del 2025

Ott 27, 2025
TOP NEWS

Giubileo del Mondo Educativo, Andy Diaz “La scuola è vita e libertà”

Ott 27, 2025
IN EVIDENZA

Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei

Ott 27, 2025
Economia Video

Lavoro: occupazione record, ma cresce la cassa integrazione

Ott 27, 2025