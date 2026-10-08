Nel 2025 stabile la spesa media delle famiglie





ROMA (ITALPRESS) – La spesa media mensile delle famiglie italiane nel 2025 si attesta a 2.782 euro, sostanzialmente stabile rispetto ai 2.755 euro del 2024. È quanto rileva l’Istat, sottolineando come la dinamica inflazionistica sia rimasta moderata. A crescere sono soprattutto le spese per alimentari e bevande analcoliche, passate da 533 a 552 euro al mese. Tra gli aumenti più significativi figurano quelli per caffè, acqua, pesce, oli e grassi, tè e infusi, carne e prodotti lattiero-caseari. Resta stabile la spesa non alimentare, pari in media a 2.230 euro mensili. La voce principale del bilancio familiare continua a essere quella relativa ad abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, seguita dai trasporti. Seguono le spese per servizi di ristorazione e alloggio e quelle per la cura della persona e altri beni e servizi.

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