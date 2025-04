Ispettorato del Lavoro: nel 2024 aumentate le ispezioni

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 139.000 verifiche, 83.000 violazioni in materia di salute e sicurezza accertate nelle 47.000 ispezioni effettuate, 15.000 sospensioni di attività imprenditoriali, 200 milioni di euro di contributi previdenziali e 20 milioni di premi assicurativi recuperati. Sono alcuni dati dell’attività svolta nel 2024 dal personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dai militari del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro che opera all’interno dell’Agenzia, ai quali si sommano le oltre 18 mila ispezioni da parte di INPS e INAIL che hanno consentito il recupero di un ulteriore miliardo di euro di contribuzione evasa. Le ispezioni sono aumentate. L’azione di intelligence ha consentito di registrare un tasso di irregolarità del 74% migliorando la capacità di intercettare realtà aziendali irregolari. Per il ministro del Welfare Marina Elvira Calderone i dati confermano l’impegno del Governo per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di una strategia a 360 gradi, che prevede tra l’altro l’investimento nell’assunzione di nuovi ispettori e l’interoperabilità tra banche dati.

sat/azn

Navigazione articoli