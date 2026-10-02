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Italia: neet in calo, ma è ancora emergenza

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Ott 2, 2026
MILANO (ITALPRESS) – Il fenomeno dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano né studiano, in Italia è in forte diminuzione, ma continua a rappresentare una delle principali sfide sociali ed economiche del Paese. È quanto emerge dalla ricerca “La condizione NEET. Dati, cause e politiche di un fenomeno in calo”, nata su impulso e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, e realizzata dalla Scuola di Giornalismo Walter Tobagi.
Quello dei Neet è un fenomeno sociale con significativi risvolti economici: 1,2 milioni di giovani inattivi non contribuiscono alla crescita del Paese, un potenziale inespresso che porterebbe ricadute positive su occupazione, benessere e produttività. Tra le iniziative in campo, c’è ZeroNeet, programma strategico promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con Regione Lombardia e l’istituto di credito guidato da Carlo Messina.f49/sat/azn

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