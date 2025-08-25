Economia IN EVIDENZA Video

Milano-Cortina 26, il governatore Fontana: “Investimenti in Lombardia per 5,1 miliardi”

Di

Ago 25, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha preso parte oggi al Meeting di Rimini intervenendo alla tavola rotonda dedicata al tema delle infrastrutture come leva di sviluppo integrato e sostenibile in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Nell’ambito della sua partecipazione all’appuntamento romagnolo, il governatore ha evidenziato come “in Lombardia si stia mettendo a terra un investimento complessivo di circa 5,1 miliardi di euro, di cui 450 milioni stanziati dalla Regione principalmente attraverso il Piano Lombardia”. “In particolare, questo importante stanziamento – ha spiegato – consentirà di intervenire per il 40,8% del totale sul potenziamento delle infrastrutture stradali, per il 47% su miglioramento del trasporto ferroviario e della mobilità sostenibile e per il restante 12,2% sull’adeguamento e rinnovamento delle infrastrutture sportive”. Questi investimenti percorrono e confluiscono essenzialmente sulle direttrici di accesso verso i luoghi olimpici. “Di fatto – ha continuato – coinvolgono direttamente o indirettamente l’insieme del territorio lombardo per consentire la realizzazione di un sistema unitario in cui interventi di rilevanza strategica possano garantire una rete di accessibilità e mobilità diffusa”.

xi5/trl/mca3

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Rapina in banca a Caserta, criminali arrestati in Bosnia-Erzegovina

Ago 26, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 26 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

La nave MSC World Europa approda a Napoli dopo l’avaria

Ago 25, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cucina Eventi

Fritto misto alla piemontese: dal 29 agosto al 1° settembre la sagra di Montaldo

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Terremoto al largo delle isole Egadi, magnitudo 4.7

Ago 26, 2025
Attualità Cronaca Video

Rapina in banca a Caserta, criminali arrestati in Bosnia-Erzegovina

Ago 26, 2025
Attualità Cucina Eventi

Fiera del ‘Peperone di Carmagnola’ dal 29 agosto al 7 settembre. La novità del PalaPeperone

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone