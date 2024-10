Giorgia Meloni: “Piano Mattei per l’Africa nuovo modello di sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) – “Vi ringrazio per aver scelto di dedicare il 39° convegno nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare al Piano Mattei per l’Africa. Io penso sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l’importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questo piano sia un’iniziativa strategica di respiro nazionale, spero anche capace di travalicare i singoli governi e diventare un’iniziativa strategica dell’Italia sul lungo periodo”.

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell’appuntamento dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri: “Il Piano Mattei è un progetto che questo Governo ha lanciato, ma che appartiene all’Italia nel suo complesso, perché è un progetto nel nostro interesse nazionale. Un nuovo modello di sviluppo e di crescita condivisa, un modello da pari a pari”.sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)