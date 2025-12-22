Economia IN EVIDENZA Politica

Manovra, il ministro Giorgetti: “Dal Governo non austerità, ma prudenza”

Dic 22, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Si accusa il governo di attuare una politica di austerità, io la traduco con il termine prudenza. Con il livello di debito pubblico che ha questo paese non posso continuare a ragionare come si ragionava 4-5 anni fa”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo nell’Aula del Senato per la discussione generale sulla legge di bilancio. “I tassi di interesse sono aumentati, la BCE non compra più il nostro debito. La politica prudente del governo si è mossa nella direzione di contenere, per quanto possibile, il livello dello spread”.
Poi ha aggiunto: “Noi siamo qui ad approvare il bilancio dello Stato, alcune importanti democrazie parlamentari in Europa non sono in grado di approvare il bilancio, e anche l’iter di approvazione del Parlamento italiano è andato via via perdendo la centralità che dovrebbe essere propria, con di fatto un monocameralismo. Questo dovrebbe interrogare tutti noi su come le democrazie parlamentari dovrebbero aggiornarsi, per essere al passo con i tempi”.
Questa la conclusione: “Non credo che questa legge di bilancio passerà alla storia, nessuno ha questo tipo di ambizione. Però sulla sanità c’è stato un aumento di risorse mai visto nei tempi recenti, abbiamo iniziato a farci carico di costi che non sono nostri, abbiamo continuato la politica di riduzione delle imposte, abbiamo fatto delle cose che, fino a 2 mesi fa, sembravano incredibili”.

