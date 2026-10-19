Londra, il design italiano protagonista a Decorex 2026





LONDRA (ITALPRESS) – L’eccellenza italiana dell’interior design è stata protagonista a Londra in occasione di Decorex, una delle più prestigiose manifestazioni europee dedicate al design d’interni di alta gamma. Nel corso degli anni, Decorex si è affermata come un appuntamento di riferimento a livello internazionale per architetti, interior designer, progettisti e professionisti del settore, offrendo una vetrina privilegiata per l’eccellenza del design, l’artigianato, le produzioni bespoke e i brand indipendenti e altamente

specializzati.

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