Lavoro RSA: voucher ‘Scelta Sociale’ solo a residenze con standard dignitosi ai lavoratori

Dopo l’appello delle organizzazioni sindacali dei lavoratori RSA, scese in piazza per rivendicare migliori condizioni di lavoro, l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone ha dichiarato: “Il lavoro di assistenza a persone non autosufficienti è delicato e faticoso, necessita di standard salariali decorosi, che le istituzioni hanno il dovere di garantire con tutti gli strumenti a disposizione. Esigiamo che chi assiste gli anziani sia trattato con dignità”.

Proseguendo così: “Comincerò dal welfare, limitando l’accesso al voucher (45 milioni di euro per “Scelta Sociale”) alle strutture che applicano contratti collettivi nazionali firmati coi sindacati, per scongiurare rischi di sfruttamento. È una leva da 600 euro al mese per ogni ospite beneficiario. Un passo che proporrò anche alla sanità per collegare anche gli accreditamenti a questo requisito fondamentale”.