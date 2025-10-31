Economia IN EVIDENZA Video

Italia-Tunisia, il sindaco Lagalla: “Palermo al centro dell’attenzione internazionale”

Ott 31, 2025
PALERMO (ITALPRESS) – “I rapporti con la Tunisia sono tra i più stabili anche sul piano degli scambi commerciali, delle transazioni economiche, delle iniziative comuni anche a livello di formazione accademica. La Sicilia sta facendo la sua parte. Palermo è al centro di un’attenzione internazionale che mi piace sottolineare e che ha dato e sta dando risultati oggettivi”. A dirlo il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in occasione del convegno ‘Industrie 5.0: Agroalimentari, nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia’, promosso dalla Camera di Commercio Palermo-Enna, in collaborazione con il consolato della Tunisia a Palermo.
