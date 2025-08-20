Economia Motori Video

Italia e Germania alleate sulle flotte aziendali ‘green’

Ago 20, 2025
ROMA (ITALPRESS) – Posizione comune tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero tedesco per gli Affari Economici e l’Energia, sull’iniziativa della Commissione Europea per la decarbonizzazione delle flotte aziendali. L’intesa vede Italia e Germania concordi nel chiedere all’Europa una linea d’azione flessibile ed equilibrata, fondata sulla neutralità tecnologica, insieme a incentivi e strumenti che facilitino il processo di transizione. “Con questa intesa ribadiamo il nostro impegno per una transizione sostenibile che favorisca l’innovazione e la competitività dell’industria europea”, ha commentato il ministro Adolfo Urso. Secondo i ministeri di Italia e Germania “occorre un approccio tecnologicamente neutrale, che consideri la resilienza e la competitività dell’UE, garantendo efficienza economica, concorrenza e trasparenza”.
