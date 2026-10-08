Economia IN EVIDENZA Video

Intesa Sanpaolo: piano da 20 miliardi per favorire la crescita delle piccole imprese

Di

Ott 8, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e le associazioni di categoria di commercio, turismo e artigianato siglano un patto per la crescita. Un nuovo accordo che vale 20 miliardi per sostenere le micro e piccole imprese in modo che possano investire in innovazione, digitalizzazione e riqualificazione per diventare più competitive. Intesa Sanpaolo mette sul piatto agevolazioni che vogliono contrastare l’aumento generalizzato dei costi. Fra le novità l’azzeramento totale delle commissioni sul POS fisico per tutti i micro-pagamenti fino a 20 euro e prima rata a zero interessi per i finanziamenti dedicati a sviluppo ed energia fino a 50.000. La quota interessi è eliminata anche per le scadenze di fine anno 2027 e 2028.
f03/mrc

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: luna nuova

Ott 9, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 9 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 8, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Politica Video

Pesca: in arrivo 10 milioni con “Cambiale Azzurra”

Ott 8, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Alessandria: la mostra sugli alieni al Museo della Gambarina aperta fino al 31 ottobre

Ott 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: luna nuova

Ott 9, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 9 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 8, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA Video

Intesa Sanpaolo: piano da 20 miliardi per favorire la crescita delle piccole imprese

Ott 8, 2026