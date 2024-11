MILANO (ITALPRESS) – “Il sistema pensionistico italiano non mi preoccupa, è sostenibile, è in equilibrio. E quello che faremo, consapevoli delle preoccupazioni in prospettiva, è cercare di renderlo sempre più sostenibile e in equilibrio. Ma ciò di cui c’è bisogno oggi sono le politiche attive”.

Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine del convegno “Le politiche del lavoro nel Rapporto Inps 2024”, in corso all’Università Bocconi di Milano.

