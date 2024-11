INPS, il presidente Fava: “Promuovere un welfare generativo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Alla presenza del presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, si è tenuta la presentazione del XXIII Rapporto Annuale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Il presidente Gabriele Fava ha evidenziato il ruolo centrale dell’Istituto nel sistema di welfare italiano e ha annunciato la nuova strategia che l’INPS metterà in campo per affrontare le sfide del mercato del lavoro italiano, garantendo la sostenibilità del sistema previdenziale: “Intendiamo rafforzare il ruolo dell’Istituto come hub del welfare, promuovendo il passaggio ad un welfare generativo che personalizzi le prestazioni in base alle esigenze dei cittadini”.xf4/sat/gsl

