Industria, la premier Meloni: “Il nodo del costo dell’energia è il più urgente”

ROMA (ITALPRESS) – “Il messaggio che vogliamo lanciare è ‘Make in Italy’. C’è ancora molto da lavorare, ci sono dei problemi strutturali che bisogna avere il coraggio di affrontare, ma la questione più urgente, dal mio punto di vista, è il nodo del costo dell’energia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confindustria a Bologna. “E’ evidente che cercare di tamponare spendendo soldi pubblici non può essere la soluzione e per questo abbiamo accompagnato le risorse con diversi interventi”.xc3/mca1/sat

(Fonte video: Palazzo Chigi)

