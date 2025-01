Manovra economica: 340 milioni per il turismo nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – 777 milioni: è questo il valore delle misure che la legge di bilancio mette a disposizione del turismo nel lungo periodo, di cui 340 milioni nel 2025. Le due principali iniziative normative consistono nel rifinanziamento da più di 152 milioni del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario e nel finanziamento da 110 milioni per i contratti di sviluppo, volti a sostenere la crescita e l’innovazione del settore. Un’altra misura della finanziaria, invece, va ad ampliare la detassazione delle mance, aumentando la percentuale esente da tasse dal 25% al 30% ed elevando da 50.000 a 75.000 euro la soglia di reddito per l’esenzione fiscale, al fine di contribuire a rendere il settore dell’ospitalità più attraente per i lavoratori. Un milione di euro viene stanziato per supportare l’organizzazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, con l’obiettivo di garantire la realizzazione di un evento di alta qualità e promuovendo l’inclusione delle persone con disabilità. E’ stato disposto un aumento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per la promozione e valorizzazione strategica dell’offerta turistica nazionale e innovazione. Per il ministro del Turismo Daniela Santanchè “la nuova manovra economica stanzia risorse fondamentali per affrontare tutte le sfide che ci attendono. Anche questa legge di bilancio prevede interventi a sostegno del settore che nessuno aveva mai introdotto prima, per consolidarne competitività e innovazione”./gtr

