Il ministro Giorgetti: “La politica fiscale prudente sta dando frutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Un contesto politico stabile e una politica fiscale prudente stanno dando i loro frutti favorendo le prospettive di crescita per l’Italia”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 100^ Giornata Mondiale del Risparmio organizzata dall’Acri. “I mercati e le agenzie di rating promuovono l’azione di governo. Nei prossimi anni l’UE dovrà colmare i divari di competitività, rispetto alle principali economie mondiali, affrontando le diverse sfide strategiche. Saranno necessari ingenti investimenti potranno essere soddisfatti non solo dai conti pubblici, ma anche con il risparmio privato che sarà risorsa fondamentale per lo sviluppo”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).