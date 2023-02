Martedì 28 febbraio si conclude la prima sessione per l’erogazione di contributi a favore di progetti di terzi. Un intervento da 350.000 euro che ha già raccolto decine di domande da tutto il territorio della provincia di Alessandria e che riguarda il finanziamento di quelle iniziative non prevedibili o non coincidenti con l’area di operatività dei bandi o dei “progetti propri” e che, comunque, rientrano nei settori rilevanti dell’istruzione, arte, sviluppo locale, volontariato, ambiente e nei settori ammessi della ricerca scientifica, salute, assistenza agli anziani e protezione civile in cui la Fondazione opera. La seconda sessione sarà dal 1° al 30 settembre.

Quest’anno, per la prima volta, tutte le domande di contributo devono essere inviate all’Ente esclusivamente in via telematica, tramite i moduli scaricabili dal sito www.fondazionecralessandria.it

I bandi

Mercoledì 1° marzo si apriranno 2 dei 5 bandi promossi dalla Fondazione che resteranno attivi fino al 30 aprile.

NESSUNO ESCLUSO – plafond 400.000 euro – per progetti di intervento a favore delle fasce deboli della popolazione, con particolare riguardo al ripristino della socialità per gli anziani, azioni di prossimità sociale, sostegno e miglioramento alla domiciliarità forzata di persone fragili. Priorità riservata ad iniziative che mirano a favorire la coesione sociale, il rispetto dell’altro e dell’ambiente.

FUTURA – plafond 200.000 euro – per progetti innovativi atti a costruire una rete sociale attorno alle giovani generazioni per sviluppare educazione diffusa, socializzazione, capacità di ascolto, gestione delle emozioni, mediazione dei conflitti, alla coesione sociale, al rispetto dell'altro e dell'ambiente.

I progetti

Dovranno essere presentati da enti e associazioni, costituiti da almeno 3 anni, operanti in provincia di Alessandria ed essere realizzati nell’arco di 12 mesi. Nel corso dell’anno è possibile presentare un totale di due domande per accedere rispettivamente alle risorse dei contributi e dei bandi. Per informazioni, consultare il sito www.fondazionecralessandria.it