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Fisco, la premier Meloni: “Non vogliamo tassare il patrimonio degli italiani”

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Giu 10, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Rafforzare le imprese del terziario, renderle più forti e dinamiche. Tanto maggiore sarà il reddito dei cittadini, tanto maggiore sarà impatto sull’economia. In questi anni abbiamo lavorato sul potere di acquisto dei cittadini, con la riduzione delle tasse, siamo partiti dai redditi più bassi e non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più. Il taglio delle tasse è uno degli obiettivi del governo; mentre altri vogliano tassare il patrimonio, noi lavoriamo affinché gli italiani possano averlo, un patrimonio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea generale di Confcommercio.
col3/mca1(Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)

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