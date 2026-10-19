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Ex Ilva, Urso: “Speriamo che la Cassazione consenta di tornare a produrre”

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Ott 19, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna aspettare la decisione della Suprema Corte di Cassazione per sapere se sarà confermata, noi ci auguriamo di no, la decisione della Corte d’Appello che ha imposto la chiusura dell’intera area a caldo entro il 28 di ottobre. Le sentenze della magistratura si devono necessariamente rispettare, il Governo comunque nel decreto legge che abbiamo approvato e ora è in corso di approvazione in Parlamento, si è assunto la responsabilità di mantenere almeno in riscaldo gli altoforni, che altrimenti avrebbero dovuto già chiudere, in attesa della decisione della Suprema Corte di Cassazione, nella speranza che ci consenta di riattivarli e di riprendere a produrre”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha parlato dell’ex Ilva a margine dell’assemblea pubblica per i 120 anni dell’Unione Industriali Torino.xn3/mrc/mgg/azn

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