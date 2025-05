Estate, in crescita i turisti in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Turisti in crescita per l’estate 2025 in Italia. Queste le stime dell’Istituto Demoskopika. Da giugno a settembre, sono previsti 66 milioni di arrivi, con un incremento del 3% rispetto al 2024, e 267 milioni di pernottamenti in strutture alberghiere ed extra alberghiere che alimenteranno un business che raggiungerà i 38 miliardi di spesa. È in ripresa il mercato domestico, che negli anni scorsi viaggiava a rilento, con 30 milioni di arrivi. In sostanza, tra giugno e settembre, ci dovrebbero essere 2 milioni di turisti in più. In leggero aumento gli italiani che partiranno, con effetti positivi sui pernottamenti. In crescita anche il numero degli stranieri che sceglierà di fare le vacanze in Italia, con un numero di pernottamenti stabile. Il budget pro capite sarà di 593 euro contro i 608 della passata estate. I numeri indicano una tendenza in crescita, confermando la buona salute del comparto. Un incremento significativo che si traduce in più fiducia, movimento ed economia per i territori. Più cauta la dinamica degli stranieri che continuano comunque a scegliere l’Italia, ma con un lieve calo delle presenze complessive. Il dato suggerisce che i viaggiatori internazionali, pur restando affezionati alla destinazione, tendano a ridurre la durata del soggiorno, forse per l’effetto combinato dei costi e della competizione crescente di altri Paesi.

gsl

Navigazione articoli