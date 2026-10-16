Energia, Meloni: “Chiusa la trattativa con la UE, contenta del risultato”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo chiuso con la Commissione europea la trattativa sul decreto bollette, misure approvate tempo fa, ma che avevano bisogno di un ok: una trattativa lunga ma costruttiva, e che è molto importante perché ci consente di intervenire per abbassare le bollette”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Sono molto contenta di questo risultato e sono molto ottimista sulle richieste in materia di maggiore flessibilità, per affrontare la situazione complessa che tutti stanno affrontando. Abbiamo notato significativi progressi, credo che ci sia maggiore flessibilità. Su questo tema l’Italia è stata molto determinata e non è sola”.

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(Fonte video: Palazzo Chigi)

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