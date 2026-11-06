Consumi: investimenti in crescita tra salute e benessere. Cala la moda





MILANO (ITALPRESS) – Cambia il mercato delle acquisizioni nel comparto consumer italiano, con investimenti sempre più orientati verso salute, benessere, hospitality e servizi alla persona. Nei primi otto mesi del 2026 le operazioni di fusioni e acquisizioni sono state state 251, contro le 273 dello stesso periodo del 2025, con una flessione dell’8%. A crescere, tuttavia, sono diversi segmenti: food & beverage, retail, agribusiness, mentre il fashion registra un calo del 40%.

È quanto emerge dalla ricerca PwC per Confimprese, presentata a Milano durante il convegno Retail & Finanza.

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