Confcommercio: economia italiana in ripresa nonostante i dazi

ROMA (ITALPRESS) – Redditi reali in crescita, mercato del lavoro ai massimi, inflazione sotto controllo. Nonostante l’incertezza globale alimentata dalle politiche commerciali annunciate dagli Stati Uniti, i fondamentali dell’economia italiana sono buoni, almeno nel breve periodo: in questo scenario, le previsioni di Confcommercio, che a Roma ha celebrato l’Assemblea generale, indicano una crescita del PIL dello 0,8% nel 2025 e dello 0,9% nel 2026, in assenza di nuovi shock su dazi o energia. Ma su alcuni temi – come fisco, terziario di mercato e occupazione, soprattutto giovanile e femminile – la politica deve fare di più, avverte Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio.

