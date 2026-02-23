Il governatore Cirio: “Numeri incoraggianti sulla crescita del Piemonte”

TORINO (ITALPRESS) – “La fotografia dello stato di salute del Piemonte evidenzia che la nostra regione, nonostante le criticità, ha numeri incoraggianti. Abbiamo recuperato velocità di crescita, oggi il Piemonte corre come le altre regioni del nord Italia e il divario è stato completamente colmato. Piemonte, Lombardia e Veneto hanno il miglior tasso di crescita in Italia. Ci sono numeri oggettivi che dicono che il Piemonte, dal 2009 a oggi, ha recuperato 9 punti percentuali di PIL”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione dell’annuale bilaterale tra la giunta regionale e quella di Confindustria Piemonte, convocata al Grattacielo Piemonte di Torino. xn3/sat/mca3

