Economia IN EVIDENZA Politica

Cina: il premier Li Qiang promette alle aziende italiane maggiore accesso al mercato

Di

Nov 23, 2025

JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il premier cinese Li Qiang ha promesso sabato un accesso maggiore al mercato cinese per le aziende italiane attraverso esposizioni e altre piattaforme.

La Cina incoraggia più aziende italiane a entrare nel mercato cinese tramite piattaforme come la China International Import Expo, la China International Fair for Trade in Services, la China International Consumer Products Expo e la China International Supply Chain Expo, ha dichiarato Li durante un incontro con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni a margine del 20° Vertice del G20.

La Cina si aspetta inoltre che l’Italia offra un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e non discriminatorio per le imprese cinesi che intendono investire in Italia, ha aggiunto Li.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Giornata degli Alberi’, SOS aree verdi nelle città: sono appena il 3% del territorio urbano

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Zelensky: “Non abbiamo mai voluto la guerra e non saremo d’ostacolo alla pace”

Nov 24, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria ha perso in casa 3-0 contro Mondovì

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Moda

Arredamento d’interni, il ritorno dei letti in ferro

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen perde ancora, la vittoria della Ternana è più netta dell’1-0

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

‘Giornata degli Alberi’, SOS aree verdi nelle città: sono appena il 3% del territorio urbano

Nov 24, 2025 Raimondo Bovone