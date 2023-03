Autostrade: il cda di ASTM approva il bilancio e la dichiarazione consolidata non finanziaria 2022

La strategia OneCompany supporta la crescita del gruppo con ricavi consolidati oltre €3,3 miliardi.

EBITDA a €1,3 miliardi (+60,5%), con un equilibrato contributo delle diverse geografie del gruppo.

Concessioni autostradali: solida ripresa del traffico in Italia (+12%) e Brasile (4,7%).

Investimenti in Italia (€846,6 mln) e Brasile (€457,5 mln) per lo sviluppo delle reti autostradali gestite.

Il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. (sede a Tortona), leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, la scorsa settimana ha approvato il Bilancio di esercizio, il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l’esercizio 2022.

Note

ASTM consolida la sua leadership ai vertici mondiali del settore infrastrutturale con 6.200 km di autostrade gestiti.

la sua leadership ai vertici mondiali del settore infrastrutturale con 6.200 km di autostrade gestiti. Ricavi totali in aumento a € 3.372,8 milioni (+33,4%).

Ricavi del settore autostradale in forte crescita: +59,6%, spinti non solo dal consolidamento di EcoRodovias e Sitaf , ma anche dalla ripresa del traffico post-pandemia.

in forte crescita: +59,6%, spinti non solo dal consolidamento di e , ma anche dalla ripresa del traffico post-pandemia. EcoRodovias contribuisce alla crescita del Gruppo: con 4.700 km gestiti, € 635,7 milioni di ricavi da pedaggio e due gare vinte nel 2022 è il primo operatore autostradale in Brasile.

contribuisce alla crescita del Gruppo: con 4.700 km gestiti, € 635,7 milioni di ricavi da pedaggio e due gare vinte nel 2022 è il primo operatore autostradale in Brasile. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo pari a € 5.484 milioni a supporto degli investimenti autostradali in Italia e Brasile.

Le parole

L’Amministratore delegato Umberto Tosoni ha dichiarato: “La ripresa del traffico lungo la nostra rete e il processo di internazionalizzazione sono le basi dei positivi risultati 2022. Gli investimenti in crescita testimoniano l’impegno ad innalzare i livelli di sicurezza della nostra rete, rinnovando tecnologicamente le infrastrutture per offrire ai clienti una migliore esperienza di viaggio. Nel 2023 guardiamo con fiducia al mercato Usa che, attraverso ASTM North America, sarà il nostro 3° mercato di riferimento”.