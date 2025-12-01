Economia IN EVIDENZA Video

Industria: a settembre fatturato in crescita

Di

Dic 1, 2025


ROMA (ITALPRESS) – A settembre l’Istat rileva un aumento del fatturato dell’industria, in termini congiunturali del 2,1% in valore e del 3% in volume. La crescita riguarda tanto il mercato interno quanto quello estero, segnalando una ripresa diffusa dei comparti produttivi. Tra i principali raggruppamenti industriali, migliorano i beni strumentali, quelli intermedi e i beni di consumo, mentre l’energia segna una contrazione. Nel complesso, il terzo trimestre si chiude con un lieve aumento dell’attività industriale. Su base annua, l’industria conferma un andamento favorevole, con progressi sia sul mercato interno sia su quello estero. Anche i servizi mostrano un rafforzamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con segnali positivi sia nel commercio all’ingrosso sia negli altri ambiti del settore.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Economia Salute & Scienza Video

Dirigenza medica e sanitaria, rinnovato il contratto

Dic 1, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Hong Kong partner commerciale strategico per le imprese italiane

Dic 1, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente mongolo Khurelsukh Ukhnaa

Dic 1, 2025

Ti sei perso...

Economia Salute & Scienza Video

Dirigenza medica e sanitaria, rinnovato il contratto

Dic 1, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Hong Kong partner commerciale strategico per le imprese italiane

Dic 1, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Industria: a settembre fatturato in crescita

Dic 1, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente mongolo Khurelsukh Ukhnaa

Dic 1, 2025