Palermo: droga e armi tra le piante, il fiuto di un cane incastra un 50enne

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – La pistola con matricola abrasa e la droga erano nascoste tra la vegetazione in giardino, ma non sono sfuggite all’intuito del cane antidroga “Vera”. I Carabinieri della Stazione di Pioppo e della Compagnia di Monreale, insieme al Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato in flagranza un 50enne palermitano, già ai domiciliari per reati in materia di armi e stupefacenti. Durante la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, l’unità cinofila ha guidato i militari verso un barattolo di vetro ben occultato tra le fronde. Al suo interno sono state trovate dosi di hashish e una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, caricatore inserito con 7 proiettili e altre 41 cartucce dello stesso calibro. L’uomo è stato trasferito nel carcere “Pagliarelli” di Palermo con le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione, oltre a essere segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Arma, munizioni e droga sono state sequestrate.pc/azn

(Fonte video: Carabinieri)

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