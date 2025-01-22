Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Di

Set 22, 2025

MILANO (ITALPRESS) – “Un gigante della sua generazione. Un eroe americano e un martire della libertà. Ha cambiato la storia”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in occasione delle celebrazioni in ricordo di Charlie Kirk davanti a 200 mila persone allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Con lui anche Elon Musk e la vedova Erika Kirk, la quale al termine di un discorso appassionato e fra le lacrime, ha detto di aver perdonato il killer: “Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all’odio non è altro odio”.
La cerimonia si è chiusa con l’abbraccio di Trump ed Erika Kirk sul palco, dopo che il presidente ha sfoggiato il suo slogan ‘fight, fight, fight,’, assicurando che la battaglia nel nome di Charlie continuerà.

(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Gaza, Fumarola (Cisl) “No a piazze, sì alla raccolta fondi per aiuti”

Set 22, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Peste suina, la UE toglie le restrizioni. Salvi gli allevamenti di maiali, ma bisogna abbattere i cinghiali

Set 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Maltempo a Milano, barriere mobili nel quartiere Pontelambro

Set 22, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Gaza, Fumarola (Cisl) “No a piazze, sì alla raccolta fondi per aiuti”

Set 22, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Peste suina, la UE toglie le restrizioni. Salvi gli allevamenti di maiali, ma bisogna abbattere i cinghiali

Set 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Maltempo a Milano, barriere mobili nel quartiere Pontelambro

Set 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025