Don Ciotti: “Con Exodus don Mazzi ha testimoniato speranza e accoglienza”





MILANO (ITALPRESS) – “Nell’arco di questi anni abbiamo imparato che Dio non abita nei tabernacoli d’oro dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere. Il problema delle dipendenze è ancora più grave oggi. Mi pare di dire di lui che ha fatto davvero un grande percorso educativo. È stata la testimonianza cristiana che ha portato, evangelica, ma anche la responsabilità civile. Tre parole sono fondamentali nel Vangelo: speranza, giustizia, accoglienza. Lui ha testimoniato questo con Exodus. La nostra amicizia è stata saldare assieme la terra con il cielo”. Lo ha detto il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, al suo arrivo alla basilica di Sant’Ambrogio, dove si stanno svolgendo i funerali di don Antonio Mazzi.

(ITALPRESS).

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