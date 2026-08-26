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Difesa, Tajani: “Chiesti 8.9 miliardi del fondo Safe, investire di più in sanità”

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Ago 26, 2026
RIMINI (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di utilizzare meno risorse del fondo Safe perché in questo momento serve investire di più in sanità e in politiche sociali. La crisi che è nata dalla guerra in Iran ha portato dei cambiamenti, quindi, dai 14 miliardi iniziali che avevamo chiesto, siamo arrivati a prenotarne 8,9”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. “Il ministero della Difesa preparerà una serie di progetti da presentare alla Commissione europea per avere l’erogazione di questi fondi. Credo si incomincerà a utilizzarli nel prossimo anno”.
(ITALPRESS) xb1/col4/azn

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