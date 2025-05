ROMA (ITALPRESS) – Si appresta a iniziare un altro weekend delicato sul fronte della sicurezza in piazza San Pietro, con l’afflusso dei pellegrini per il Giubileo e l’attesa messa per l’intronizzazione di Papa Leone XIV in programma domenica. Nel video dei carabinieri l’impegno dell’Arma per i controlli, anche dall’alto.

(Fonte video: Carabinieri)