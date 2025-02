Corte Costituzionale al completo, eletti i 4 giudici mancanti

ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento in seduta comune ha eletto i 4 giudici mancanti della Corte Costituzionale di nomina parlamentare. Nella votazione, per la quale era richiesta la maggioranza dei 3/5 dei voti, sono stati eletti Massimo Luciani (505), Francesco Saverio Marini (500), Maria Alessandra Sandulli (502) e Roberto Cassinelli (503).

E’ stato il prestigio e l’esperienza dell’avvocato Roberto Cassinelli avvocato 69enne, genovese, già deputato e senatore di Forza Italia, ma soprattutto liberale malagodiano, a sbloccare l’impasse che soprattutto fra le file del partito post berlusconiano avevano ritardato l’accordo. Si ripristina e completa così l’assetto del plenum della Consulta, da 7 mesi ridotto via via fino al limite del numero legale.

