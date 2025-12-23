Attualità IN EVIDENZA Video

Il governatore Cirio: “Lavoreremo per un 2026 in cui il Piemonte rimanga centrale”

Dic 23, 2025


TORINO (ITALPRESS) – “Lavoreremo perché il 2026 sia un anno in cui il Piemonte rimanga centrale. Quando io diventai presidente, il Piemonte lamentava il fatto che era un po’ al di fuori degli scenari politici nazionali e delle rotte di interesse economico principali. Oggi questo non c’è più, il Piemonte è richiesto dai grandi eventi che scelgono la nostra regione ed è centrale in qualsiasi dinamica politica”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, tracciando un bilancio del 2025 in un’intervista all’Italpress. “Prova ne sia che qui a Torino è stata aperta la Fondazione dell’Intelligenza Artificiale e che gli investimenti che le Nazioni Unite stanno facendo qui a Torino e in Piemonte si stanno potenziando. La centralità della politica fa sì che si abbiano gli strumenti per risolvere i problemi”, ha concluso.

