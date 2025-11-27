Attualità IN EVIDENZA Video

Cingolani: “Il progetto Michelangelo Dome per rafforzare la difesa aerea dell’Italia”

Di

Nov 27, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo questo modello importante per la sicurezza innanzitutto dell’Italia, e poi dell’Europa e della Nato”. Così l’Ad di Leonardo, Roberto Cingolani, alla presentazione del “Progetto Michelangelo – The Security Dome” a Roma.
“Con Michelangelo Dome, Leonardo conferma il proprio impegno a sviluppare soluzioni che proteggono cittadini, istituzioni e infrastrutture, unendo tecnologia avanzata, visione sistemica e capacità industriale”, spiega Cingolani.xi2/sat/mca3

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza di Tortona ha donato 352 giubbini ai volontari dell’Ordine di Malta

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

L’ammorbidente ‘Mon amour’ Paglieri sbarca in TV, dopo anni di passaparola

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza di Tortona ha donato 352 giubbini ai volontari dell’Ordine di Malta

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

L’ammorbidente ‘Mon amour’ Paglieri sbarca in TV, dopo anni di passaparola

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana

Nov 28, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Conference League: Fiorentina sconfitta 1-0 in casa dall’AEK

Nov 28, 2025