Cina: presentato a Johannesburg il rapporto Xinhua sulla leadership globale

JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (ITALPRESS/XINHUA) – L’Istituto Xinhua, un think tank affiliato all’Agenzia di stampa Xinhua, ha pubblicato giovedì un rapporto intitolato “Costruire congiuntamente un nuovo modello di leadership globale – Lavorare insieme per un sistema di governance globale più giusto e

razionale” in occasione del Global South Media and Think TankForum China-Africa Partnership Conference.

Secondo il rapporto, la comunità internazionale ha urgentemente bisogno di un “nuovo modello di leadership globale”, che non provenga da un singolo Paese, blocco o organizzazione internazionale, ma che rappresenti una forma di leadership multilaterale – una sinergia forgiata dalla comunità internazionale in risposta attiva alle sfide globali. Il rapporto afferma che il mondo di oggi si trova di fronte a un deficit di leadership globale, evidente nel fallimento nel mantenimento della pace, nello squilibrio dello sviluppo e nelle tensioni tra civiltà.

Per superare questo deficit, la strategia fondamentale per costruire congiuntamente questa “nuova leadership globale” consiste nel trascendere la logica dell’egemonia attraverso la logica della simbiosi, si legge nel testo. Il rapporto individua quattro vie fondamentali per costruire tale leadership: adottare i valori condivisi dell’umanità come guida; utilizzare le Quattro Iniziative Globali proposte dalla Cina come

quadro sistemico; promuovere un mondo multipolare, equo e ordinato e una globalizzazione economica inclusiva come direzione della trasformazione; e costruire una comunità dal futuro condiviso per

l’umanità come visione futura.

Il rapporto rileva che i Paesi del Sud globale si stanno risvegliando come attori principali e stanno apportando nuova vitalità alla governance globale, mentre le grandi nazioni dovrebbero svolgere un ruolo più attivo. La Cina, aggiunge il rapporto, rimane impegnata a fungere da forza costruttiva in un mondo in cambiamento, contribuendo a rafforzare la leadership globale attraverso la sua saggezza civile, il costante sviluppo interno e una cooperazione internazionale pragmatica.

Il rapporto è stato presentato da Lyu Yansong, caporedattore dell’Agenzia di stampa Xinhua, durante il forum. L’evento di due giorni, che si conclude venerdì, si concentra sul rafforzamento della governance globale e sull’approfondimento della cooperazione tra Cina e Africa.

Oltre 200 rappresentanti provenienti da più di 160 media, think tank, organizzazioni governative e altre istituzioni della Cina e di 41 Paesi africani, oltre che dell’Unione Africana, si sono riuniti a Johannesburg, in Sudafrica, per discutere sul tema “Riformare la governance globale: nuovi ruoli e visioni per la

cooperazione Cina-Africa”.

