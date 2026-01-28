Attualità Cronaca

Catania: maxi-operazione contro la pirateria audiovisiva

Gen 28, 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta, in Italia ed in Europa, contro il cybercrime, in particolare la pirateria audiovisiva. Perquisizioni e sequestri, eseguiti da personale della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON, nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese.

foto: repertorio Polizia di Stato

(ITALPRESS).

