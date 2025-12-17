Attualità IN EVIDENZA Video

Il direttore di Italpress, Borsellino: “Con Xinhua un accordo importante”

Dic 17, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è un’altra importante tappa per l’Agenzia di Stampa Italpress, continua il nostro programma di internazionalizzazione. Quest’anno fra agenzie di stampa, straniere e televisioni siamo arrivati a circa 20 accordi internazionali e tanti altri sono in programma per il prossimo anno”. Lo ha detto il fondatore e direttore dell’agenzia di stampa Italpress, Gaspare Borsellino, a margine del “Forum Cina–Italia dei Media e dei Think Tank”, promosso dall’Ufficio Regionale Europeo dell’agenzia Xinhua e il supporto dell’Ambasciata Cinese in Italia, dell’Agenzia Italpress e dell’istituto di Diritto Cinese. “Con Xinhua, una delle principali agenzie di stampa mondiali, abbiamo un importante accordo di cooperazione che permetterà all’Italpress di avere contenuti di particolare importanza sul mondo cinese e, al contempo, permette a tutte le aziende, agli enti e alle associazioni italiane di avere una finestra sulla Cina”.
