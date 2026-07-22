Blitz contro la ‘Ndrangheta: 35 arresti e 300 Kg di cocaina sequestrati

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Maxi blitz contro la ‘Ndrangheta. I Carabinieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno smantellato un’imponente rete di narcotraffico legata alla potente cosca Alvaro di Sinopoli.Trentacinque le persone arrestate in diverse regioni d’Italia.L’inchiesta ha ricostruito l’intera filiera della droga: quintali di cocaina venivano importati dal Sudamerica fino al porto di Gioia Tauro — grazie alla complicità di alcuni portuali — e poi distribuiti in tutta Italia, in particolare nelle piazze di spaccio di Catania e Palermo.Un’organizzazione capillare, capace di fare affari persino dal carcere. A guidare i traffici tra il 2020 e il 2021, infatti, erano due boss compagni di cella che comunicavano con l’esterno tramite chat criptate.Oltre 300 i chili di cocaina sequestrati in totale. Un gruppo spietato che non esitava a usare le armi, tentare sequestri di persona per punire chi non pagava e sparare contro i negozi per eliminare la concorrenza locale.

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