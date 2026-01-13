Attualità IN EVIDENZA Video

Balneari, Salvini: "L'Europa cerca di mettere all'asta le spiagge italiane"

Gen 13, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “I numeri sono straordinari”. Lo ha detto il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, a margine del convegno in Senato sul turismo, parlando dei dati sulle persone che hanno usufruito di stazioni, porti e aeroporti italiani. “Da ministro dei Trasporti per me è un orgoglio, perché dò il mio piccolo contributo alla crescita del business del turismo, che significa lavoro”. Il ministro si è poi espresso sul tema dei balneari: “Vediamo di chiudere una volta per tutte, nell’interesse dei lavoratori del settore, una vicenda che va avanti da 20 anni. L’Unione Europea continua a dire di no su tutto. Sto lavorando nel decreto, che stiamo definendo, per la modifica dell’art. 49 del codice della navigazione”. A tal proposito rispetto a quanto, nel frattempo, accade nel mondo, ha detto, citando Stati Uniti, Cina, Venezuela, Iran, “l’Unione Europea si preoccupa di mettere all’asta le spiagge italiane e di dirci chi può fare o no il bagnino. Sto cercando di riportare un po’ di buonsenso e di dare serenità al settore”.xl5/sat/mca2

