Dalla Regione Piemonte 3.5 milioni di euro per le Pro Loco: 30 sono in provincia

Dalla Regione 3,5 milioni di euro per 135 Pro Loco, all’interno del bando da 5 milioni di euro destinato anche alle associazioni d’arma. Le risorse sono destinate all’acquisto di attrezzature per l’allestimento di palchi o strutture per fiere ed eventi, con finanziamenti a fondo perduto da 30.000 a 50.000 euro.

In provincia di Alessandria

Queste le 30 Pro Loco finanziate: Ricaldone, Bandita, Bergamasco, Cimaferle, Sezzadio, Borgoratto, Morbello, Carrosio, Carezzano, Rivalta Bormida, Valenza, Basaluzzo, Villanova Monferrato, Mirabello, Molare, Cartosio, Ciglione, Ovrano, Pasturana, Gamalero, Guazzora, Voltaggio, Ponzone, Visone, Tassarolo, Santuario delle Rocche, Arzello, Momperone, Altavilla Franchini, Toleto.

Le parole

Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli: “Con questi contributi la Regione riconosce il grande lavoro svolto sul nostro territorio dalle Pro Loco. Era da 10 anni che non c’era uno stanziamento così elevato, ma ciò riconosce il grande lavoro a supporto delle comunità di questi avamposti del turismo, supporto prezioso per la sicurezza e l’assistenza delle persone”.

Così i 2 assessori alessandrini, Federico Riboldi ed Enrico Bussalino: “Il lavoro delle Pro Loco si estende ben oltre la semplice organizzazione di sagre e fiere: queste associazioni sono un presidio di socialità, di inclusione e di solidarietà per le comunità locali, particolarmente in aree rurali o meno servite”.